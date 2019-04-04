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МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в горах Алтая

, ИА "Амител"
Спасатели призывают граждан воздержаться от лавиноопасных районов
Жителей и гостей Горного Алтая просят соблюдать меры предосторожности / Фото: 04.mchs.gov.ru

Жителей и гостей Горного Алтая просят соблюдать меры предосторожности / Фото: 04.mchs.gov.ru

Спасатели предупреждают жителей и гостей Республики Алтай об угрозе схода лавин в горной местности.

"По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в горах Республики Алтай созданы благоприятные условия для схода снежных лавин", – указывают в экстренном ведомстве.

В МЧС добавляют, что большинство лавин сходит со склонов крутизной 30-45 градусов, но при определенных условиях может сойти с любого склона. Объем снега в лавине может доходить до нескольких сотен кубометров. Однако опасными для жизни могут быть даже лавины объемом около пяти кубометров. Мощь лавины поражает воображение. Сила удара лавины варьируется от пяти до 50 тонн на квадратный метр. Скорость движения лавин может колебаться от 25 до 75 метров в секунду.

"Главное управление МЧС России по Республике Алтай настоятельно рекомендует жителям и гостям республики воздержаться от посещения лавиноопасных районов", – добавляют спасатели.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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