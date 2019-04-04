Елена Малышева в своем Instagram ответила на заявление заслуженного врача России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова, который посчитал оскорблением ее заявление об "отсутствии в России остеопатии как медицинской специальности".

"Наше отношение к термину "остеопат" крайне осторожное, – аргументировала телеведущая. – Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача".

По ее словам, профессиональных остеопатов в России крайне мало. В частности, в качестве еще одного доказательства своих слов она приводит "программу постдипломной переподготовки врачей по специальности "остеопатия", которую утвердили только осенью 2018 года.

"В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры, – привела еще один довод телеведущая. – Первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в этом году".

В то же время она заявила, что с радостью встретится с энтузиастами остеопатии и поможет им во всем.

Напомним, вызвавшее негодование Мохова утверждение Елена Малышева произнесла в эфире программы "Жить здорово!". В ответ он написал обращение директору Первого канала Константину Эрнсту и потребовал от ведущей публичных извинений "за нанесенное врачам оскорбление".