Полицейские спасли трехмесячного ребенка от гибели от голода и обезвоживания в Якутии, сообщает пресс-служба МВД.

Началось все с того, что 3 апреля на пульт дежурного поступило сообщение о непрекращающемся детском плаче из квартиры.

Прибывшим на проверку сообщения полицейским никто дверь не открыл. В связи с тем, что находящемуся в квартире ребенку, возможно, угрожала опасность, дверь была вскрыта.

На диване обнаружили грудного ребенка. Он был абсолютно один. На его коже были заметны множественные пролежни.

В тот же день нашли мать ребенка. Ею оказалась 37-летняя женщина. Она покинула дом 30 марта, оставив ребенка на брата.

Мужчина ушел через некоторое время, а младенец остался совершенно один. Если бы не бдительные соседи и оперативное вмешательство полицейских и медиков – малыш мог погибнуть.

В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением).