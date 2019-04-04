Спецтехника работает и днем, и ночью/ Фото: barnaul.org

Уборку городских улиц от пыли начали в Барнауле с наступлением тепла — только с начала апреля на полигон было вывезено более 500 тонн придорожного смета.

Работы производят рабочие муниципального "Автодорстроя", в том числе, с помощью современной коммунальной спецтехники.

Как отмечают в пресс-центре городской администрации, автопарк дорожной службы насчитывает более 50 единиц вакуумной и подметально-уборочной техники. Городские "пылесосы" — маленькие и маневренные ВКМ 2020, большие и мощные ЭД 244, прицепные установки ПУМ и ПУМ-001 "Магистраль", а также подметально-уборочные машины КО-326 — ежедневно работают по маршруту во всех районах краевой столицы.

Спецтехника работает и в дневное, и в ночное время.

Непосредственно сегодня на линии работают девять единиц подметально-уборочных машин и 15 коммунальных дорожных машин.

Также в работах по санитарной очистке города задействованы 93 дворника и 43 грузчика.