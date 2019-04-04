Спецтехника работает и днем, и ночью / Фото: barnaul.org
Уборку городских улиц от пыли начали в Барнауле с наступлением тепла – только с начала апреля на полигон было вывезено более 500 тонн придорожного смета.
Работы производят рабочие муниципального "Автодорстроя", в том числе с помощью современной коммунальной спецтехники.
Как отмечают в пресс-центре городской администрации, автопарк дорожной службы насчитывает более 50 единиц вакуумной и подметально-уборочной техники. Городские "пылесосы" – маленькие и маневренные ВКМ-2020, большие и мощные ЭД-244, прицепные установки ПУМ и ПУМ-001 "Магистраль", а также подметально-уборочные машины КО-326 – ежедневно работают по маршруту во всех районах краевой столицы.
Спецтехника работает и в дневное, и в ночное время.
Непосредственно сегодня на линии работают девять единиц подметально-уборочных машин и 15 коммунальных дорожных машин.
Также в работах по санитарной очистке города задействованы 93 дворника и 43 грузчика.
Комментарии
Писот тон.. писот тон раз, писот тон два...кто больше?! Написато!!
убирать пыль возле зданий администраций это конечно хорошо, а вот когда уберут грязь и сделают нормальные , человеческие тротуары в Ленинском районе города ?
на ленинский район фиолетово, меня больше порядок в октябоьском интересует
за эти деньги дворники не толь пыль но и мусор убирали.авто от жира
Займитесь уже Челюскинцев, самая песочная улица. Чуть ветер и пыль до неба.