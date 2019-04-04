Продажа билетов на авиарейсы Барнаул – Красноярск стартовала в Алтайском крае. Начиная с 27 апреля, каждый вторник и субботу авиакомпания "КрасАвиа" будет выполнять рейсы по данному маршруту на самолетах Ан-24 и Л-410.

Стоит отметить, что маршрут субсидируется из бюджетов Красноярского и Алтайского краев. Цена на билет установлена в размере 4190 рублей без учета сборов. С собой пассажиры смогут бесплатно взять пять килограммов ручной клади и 20 килограммов багажа на Ан-24, 10 килограммов багажа – на Л-410.

Также на рейсе предусмотрены взрослые и детские билеты. Для ребенка в возрасте до 12 лет билет продается со скидкой 30%, а дети до двух лет могут лететь бесплатно без предоставления отдельного места.