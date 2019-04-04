Креативный фильм-приглашение на Ночь музеев сняли в Алтайском крае

Фильм-приглашение на Ночь музеев сняли в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтайского края. Роли исполнили сотрудники музея, в том числе директор и главный бухгалтер.

"По сюжету фильма, в библиотеку приходит молодая девушка, которая интересуется историей здания, ныне занимаемого ГМИЛИКА. В конце XIX века оно принадлежало золотопромышленнику Епиктету Оларовскому. Изучив документы, героиня решает отправиться в музей, где с ней происходят удивительные события", — рассказала Amic.ru одна из участниц съемки методист ГМИЛИКА Евгения Твердикова.

По словам специалиста по связям с общественностью ГМИЛИКА Ольги Лукьяновой, такой формат рекламы для музея новый и необычный, но работа над фильмом оказалось очень увлекательной.

"В процессе создания фильма возникло множество сложностей, ведь мы прежде никогда не занимались ничем подобным. Съемки приходилось совмещать с текущей работой. Заранее был готов сценарий, но на деле некоторые дубли пришлось снимать экспромтом. Честно говоря, нам понравилось искать необычные решения и коллективно придумывать интересные выходы из непредвиденных ситуаций. В ролях снимались музейные сотрудники из самых разных отделов, причем не только научные работники. Несмотря на свою занятость, активное участие в фильме принимали главный бухгалтер и директор нашего музея", — рассказала Ольга Лукьянова.

Еще одна участница съемок редактор электронных баз данных Олеся Солощенко сказала, что творческой группе очень понравился результат проделанной работы. "Мы полны вдохновения и творческих планов на создание других видеосюжетов, связанных с креативными проектами нашего музея, который в этом году отмечает свой 30-летний юбилей. Возможно, в сентябре этого года вы увидите еще одно наше творение", — сказала она.

Напомним, Ночь музеев в 2019 году пройдет 18 мая. В Алтайском крае акция будет посвящена Международному дню музеев, Году театра в России, 100-летию со дня рождения Калашникова, 90-летию со дня рождения Василия Шукшина, 65-летию освоения Целины.