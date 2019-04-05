Дождливо, ветрено, но при этом довольно тепло будет в Алтайском крае в пятницу, 5 апреля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

"На большей части территории дождь, местами в южных районах сильный", – говорится в сообщении синоптиков. Дневные температуры в крае составят +4...+9 градусов, в южных районах будет до +18 градусов.

Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.

В Барнауле также ожидается дождь, дневные температуры в краевой столице составят +6...+8 градусов. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.