Госавтоинспекция Барнаула 4 апреля провела профилактическое мероприятие на территории парковок ТЦ Galaxy и "Весна", сообщали amic.ru в ведомстве.
Оно направлено на выявления нарушений стоянки или остановки транспортных средств, в том числе, в местах, предназначенных для парковки инвалидов.
На сегодняшний день Госавтоинспекция краевой столицы выявила 1751 подобное нарушение. При этом 1339 автомобилей горожан были на эвакуаторе направлены на специализированные стоянки.
"Уступайте дорогу транспортным средствам с опознавательным знаком "Инвалид", — обращаются к водителям представители ГИБДД. — Если ни вы, ни кто-либо из ваших пассажиров не является инвалидом, не занимайте парковочные места, специально предназначенные для автомобилей, управляемых водителями-инвалидами".
Комментарии
Парковаться не где! А они исправно забирают авто. Парковочные места создавайте, а не забирайте машины. Вообще статистику по районам кто то проводит, сколько авто бывает в районев определенный промежуток времени и сколько есть бесплатных парковочных мест в этом же районе???
Может быть прежде чем забирать стоит поработать над парковочных местами? А то получится как в соседнем сабже щас договорятся на Ленинский ни кого не пускать... А если дальше рассуждать так же - расстрелять 2/3 населения края и проблем заметно убиваться...
Тьфу. Убавится...
А потому что НЕФИГ! Соблюдай ПДД - не попадёшь в ГИБДД.
Да и пес с ними. Пусть ПДД соблюдают.
Кому парковочные места, а кому просто тратуар и велодорожку. Почему все для водителей, которые отравляют жизнь другим людям? Выхлопными газами, шумом, невозможностью пройти по двору и по тратуару, Давайте каждому по собаке и автомобилю, тогда наступит мусорный и транспортный колапс.
Около моей работы парковок не хватает, забита вся обочина на Ленинском, с частичным заездом на тротуар (бампера торчат на 20-40 см над тротуаром, ходить не мешают при ширине тротуара более 3 метров).
Предусматривается реконструкция участка, я видел план.
Так вот.
Парковочные карманы будут занимать лишь около трети сейчас занятого машинами пространства. И из 20-25 мест в 4-5 карманах, порядка 8 мест будут для инвалидов.
Зашибательская реконстукция, количество мест для парковки сократится в 4 раза.
Кто только разрабатывает такие "улучшения"?
А ведь тоже эвакуатор будет гонять, убирать неугодных.
Раз уж машин много, раз уж в городе живем, делайте больше парковок.
Велосипедистов на мыло.
Ради 0,1% населения забирать часть проезжей части у автомобилистов и часть тротуаров у пешеходов?
Да ну нафиг
Возле Краевой постоянно пасутся увозят машины, а ведь люди больные из деревень едут, ничего святого нет.
Надо эвакуатор покупать1
Кто наезжает колесом на бордюрный камень - смело забирайте поповоз. Отмаза про отсутствие парковочных мест- отмаза маргариновых баб, которые лишние 3-40 метров пройти не могут.