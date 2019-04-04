Госавтоинспекция Барнаула 4 апреля провела профилактическое мероприятие на территории парковок ТЦ Galaxy и "Весна", сообщали amic.ru в ведомстве.

Оно направлено на выявления нарушений стоянки или остановки транспортных средств, в том числе, в местах, предназначенных для парковки инвалидов.

На сегодняшний день Госавтоинспекция краевой столицы выявила 1751 подобное нарушение. При этом 1339 автомобилей горожан были на эвакуаторе направлены на специализированные стоянки.

"Уступайте дорогу транспортным средствам с опознавательным знаком "Инвалид", — обращаются к водителям представители ГИБДД. — Если ни вы, ни кто-либо из ваших пассажиров не является инвалидом, не занимайте парковочные места, специально предназначенные для автомобилей, управляемых водителями-инвалидами".