Накануне в Барнауле состоялось заседание оргкомитета регионального отделения "Единой России", на котором рассмотрели вопросы проведения предварительного партийного голосования среди кандидатов на освободившийся после смерти Александра Гукова мандат АКЗС, сообщает пресс-служба партии.

Решено, что по результатам партийного праймериз будет отобран кандидат, который и пойдет на довыборы от единороссов.

Первой свою кандидатуру заявила Виктория Анищенко – руководитель барнаульского отделения "Молодой Гвардии", студентка 3-го курса АлтГУ. Она считает, что в краевом парламенте сможет продвигать интересы сельской молодежи.

Ей предстоит принять участие в дискуссиях, который пройдут на четырех площадках: в Ключевском, Кулундинском, Михайловском и Табунском районах, входящих в состав избирательного округа №2.