КПРФ утвердила своего кандидата на пост главы Республики Алтай, сообщает "Континент Сибирь" со ссылкой на слова зампредседателя ЦК коммунистов Юрия Афонина.

Им стал 60-летний лидер Коммунистической партии РФ в регионе, руководитель фракции в Госсобрании республики Виктор Ромашкин.

Примечательно, что политик уже трижды участвовал в выборах на должность главы региона. Кроме того он представлял Республику Алтай в Госдуме второго созыва.

Напомним, Александр Бердников ушел в отставку 20 марта. Временно исполнять его обязанности Владимир Путин назначил Олега Хорохордина. Выборы пройдут 8 сентября 2019 года.