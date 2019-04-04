Социологическая служба Gallup провела опрос среди россиян о том, желают ли они переехать за границу, сообщает lenta.ru.

Как следует из результатов исследования, хотят эмиграции 20% опрошенных. При этом, люди в возрасте от 15 до 29 лет намного чаще проявляют желание поселиться в другой стране. Соответствующий ответ дали 44% молодых респондентов.

При этом наибольшее количество людей в качестве оптимальной страны для нового места жительства назвали Германию (15%) и США (12%). Следом идут Испания, Канада и Япония (по 5%). Шестое место занимает Франция (4%).

Стоит отметить, что за всю историю опросов Gallup на эту тему (с 2007 года) это максимальный показатель желающих переехать в другую страну. Минимальный был зафиксирован после присоединения Крыма (2014 год) – 7%.

Отметим, что опрос проведен с июня по октябрь 2018 года. В нем поучаствовали 2000 жителей возрасте от 15 лет.