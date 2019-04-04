Бывший мэр Таллина выступил с заявлением о необходимости отмены антироссийских санкций, сообщает Postimees.

К таким выводам он пришел после сожжения в Ивангороде 72 тонн эстонской кильки, которую конфисковали таможенники при попытке провезти ее в Россию.

"Жаль наших рыбаков. Может, хватит уже этих санкций и контрсанкций", — написал в социальной сети Эдгар Сависаар.

По его словам, будет прекрасно, если президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время апрельского визита в России обсудит эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что это первое посещение страны эстонским лидером за восемь лет.