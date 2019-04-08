"Покупать или не покупать?" – этот вопрос сегодня волнует, пожалуй, каждого, кто планирует приобрести жилье в новостройке. Рынок недвижимости сегодня "кипит" неспроста: предстоящие перемены, связанные с отменой долевого строительства, пугают всех его участников. Покупатели боятся, что строительная "революция" резко ударит по их кошельку, вызвав скачок цен на новые квартиры, а застройщики и вовсе опасаются перспективы покинуть рынок. Что реально угрожает и тем, и другим? А главное – как действовать в условиях столь кардинальных перемен?

СТРОИТЕЛЬНАЯ "РЕВОЛЮЦИЯ": В ЧЕМ СУТЬ

Долевое строительство, просуществовавшее в нашей стране почти 15 лет, было весьма удобным инструментом, позволявшим застройщикам привлекать прямые беспроцентные инвестиции от дольщиков, а дольщикам – приобретать жилье на стадии котлована со скидкой 20-30%. Однако оборотная сторона этой схемы – многочисленные долгострои и недострои, а также большое количество обманутых дольщиков, потерявших деньги и так не дождавшихся своих квартир, вынудили правительство предложить альтернативу. С 1 июля 2019 года в России будут действовать иные правила финансирования строительства жилья, при которых у покупателей останется возможность приобретать жилье на стадии строительства, однако теперь в сделке должны будут участвовать не только покупатель и продавец (застройщик), но и гарантийное лицо (банк). Новый механизм финансирования через эскроу-счета, где деньги покупателей будут "заморожены" до окончания строительства и находиться под контролем банка, должен исключить появление обманутых дольщиков. При этом к застройщикам предъявляются довольно жесткие требования.

ЧТО ЖДЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Снижение рисков. Для покупателей такая система, безусловно, выгодна: с помощью системы эскроу-счетов их деньги будут защищены от нецелевого использования.

Для покупателей такая система, безусловно, выгодна: с помощью системы эскроу-счетов их деньги будут защищены от нецелевого использования. Увеличение цен на жилье. Однако затраты, которые понесут застройщики после реформы, неизбежно отразятся на стоимости жилья: теперь девелоперу придется брать кредит в банке под проценты, и он может переложить часть затрат на покупателей путем увеличения цен на жилье.

Однако затраты, которые понесут застройщики после реформы, неизбежно отразятся на стоимости жилья: теперь девелоперу придется брать кредит в банке под проценты, и он может переложить часть затрат на покупателей путем увеличения цен на жилье. Исчезновение дешевого жилья на стадии котлована. Если раньше покупка квартир на ранних стадиях строительства для многих была привлекательна значительно более низкой, чем на готовое жилье, ценой, то теперь покупатель не сможет сэкономить: деньги будут "заморожены", и застройщик не сможет ими воспользоваться.

ЧТО ЖДЕТ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Жесткий контроль со стороны банка и государства. Банки будут не только хранить средства дольщиков на эскроу-счетах, но и контролировать, на что расходует их строительная компания: в частности, застройщик не сможет строить один объект за счет денег, выделенных на строительство другого.

Банки будут не только хранить средства дольщиков на эскроу-счетах, но и контролировать, на что расходует их строительная компания: в частности, застройщик не сможет строить один объект за счет денег, выделенных на строительство другого. Сложности с получением кредита. На сегодняшний день у банков нет четкой политики, определяющей требования к застройщику. Без кредита застройщику не обойтись, а банк его выдавать не обязан. Кроме того, чтобы получить кредит, застройщику нужно будет предоставить детально проработанный проект, а также большое количество документации, требования к которой определяются банком.

На сегодняшний день у банков нет четкой политики, определяющей требования к застройщику. Без кредита застройщику не обойтись, а банк его выдавать не обязан. Кроме того, чтобы получить кредит, застройщику нужно будет предоставить детально проработанный проект, а также большое количество документации, требования к которой определяются банком. Сокращение количества застройщиков. Реформа позволит очистить рынок от неблагонадежных застройщиков: продолжить работу смогут только серьезные и крупные компании, способные выполнять свои обязательства. Однако вопрос, смогут ли строить лидеры рынка только за счет собственных средств и недешевых банковских кредитов, остается открытым.

ТАК СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ?

Как себя вести в данной ситуации? Может, стоит выбирать квартиру только на вторичном рынке? Либо покупать квартиру в новостройке, игнорируя тревожные новости? А может вообще имеет смысл отказаться от покупки жилья?

Эксперты сходятся в том, что покупать "первичку" можно и нужно, но только у проверенных, надежных застройщиков, уже зарекомендовавших себя на рынке, – к примеру, таким, как ООО СЗ "Домстрой".

Дмитрий Анатольевич Дворядкин, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая , комментирует:

"В связи с грядущими изменениями повышение стоимости квартир как минимум на 30% неизбежно, поэтому тем, кто хочет купить жилье, лучше сделать это до 1 июля текущего года. Ситуация по застройщикам находится в динамике, поэтому если вы хотите купить квартиру без риска, то надежнее всего будет обратиться к сертифицированным риелторам. Реклама квартир может быть яркой и заманчивой, а в итоге можно получить объект, который пожизненно останется на стадии котлована. Что касается застройщиков Барнаула, то есть топ-5 крупнейших, одним из которых, безусловно, является "Домстрой". Эта компания предлагает жилье комфорт-класса и достаточно взвешенно подходит к строительству".

Заботясь о финансовой безопасности и спокойствии своих дольщиков, группа компаний еще в 2018 году – задолго до обязательного введения закона – добровольно перешла на работу по системе эскроу-счетов. Кроме того, этот застройщик уже много лет сотрудничает с ведущими федеральными банками, что является показателем стабильности, а в его портфолио – здания, по праву ставшие архитектурным украшением и визитной карточкой нашего города.

И сегодня "Домстрой" предлагает своим клиентам комфортабельные квартиры в новостройках лучших районов города. Одной из таких является многоквартирный дом, расположенный по адресу ул. Антона Петрова, 221д, между деловым центром "Ледокол" и микрорайоном "Невский".

ДОМ ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

Этот объект, являющийся завершением крупного жилого комплекса, расположенного за ТЦ "Огни", неподалеку от пересечения улиц Малахова и Антона Петрова и включающего в себя шесть многоквартирных домов, запланирован к сдаче уже в апреле 2020 года.

Будущие жильцы непременно оценят удачное расположение квартала, позволяющее иметь все необходимое в шаговой доступности: два крупных торгово-развлекательных центра – "Огни" и "Весна", парк "Лесная сказка" с обилием зелени и аттракционов для всей семьи, Барнаульский зоопарк, несколько школ (№51, 75, 79, 81, 123, 131). А в самом доме, на первом этаже, будет располагаться детский сад. Традиционное для застройщика качество воплощено в основательных кирпичных стенах толщиной не менее 77 см, что гарантирует отличную теплоизоляцию и износостойкость, а большой выбор квартир улучшенных планировок – от однокомнатных до "евродвушек" и "евротрешек" – позволит с легкостью подобрать оптимальный вариант. А стильные французские окна для выхода на лоджию размером в человеческий рост делают здание по-настоящему уникальным.

Благоустроенная и просторная дворовая территория с игровой площадкой, спортивным комплексом, клумбами и наземной парковкой, полная предчистовая отделка квартир – все это является отражением заботы застройщика о жильцах – так же, как и наличие крышной газовой котельной, позволяющей обитателям дома стабильно экономить на коммунальных платежах.

"Покупать или не покупать?" – в отношении квартир в этом доме ответ на вопрос однозначен. Приобретая квартиру здесь, вы можете быть уверены, что покупаете действительно комфортное, качественное и современное жилье у надежного застройщика, а также выгодно инвестируете в свое будущее, ничем не рискуя.

Ознакомиться с проектной декларацией объекта можно на сайте: https://www.sz-dom.ru/declarations

ООО СЗ "Домстрой"

г. Барнаул, ул. Антона Петрова 221г/3, офис 5

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