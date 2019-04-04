Известный советский и российский режиссер Георгий Данелия умер после продолжительной болезни, сообщает "Новая газета". Ему было 88 лет.

В феврале его положили в реанимацию и даже вводили в состояние искусственной комы. Однако медикам не удалось побороть болезнь.

Георгий Данелия родился в 1930 году в Тбилиси. Получил два высших образования в Москве: окончил архитектурный институт и Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме". Его дебютная картина "Сережа" по повести Веры Пановой, снятая вместе с Игорем Таланкиным, получила гран-при на кинофестивале в Карловых Варах.

Впоследствии Данелия снял немало фильмов, абсолютное большинство из которых входит в золотой фонд советского кино: например, "Я шагаю по Москве", "Осенний марафон", "Афоня", "Мимино". Для одной из лучших комедий 70-х – "Джентльмены удачи" – он написал сценарий совместно с Викторией Токаревой.

Фильмы Данелия удостаивались многих наград. В частности "Мимино" стал лучшим фильмом ММКФ в 1977 году, а "Осенний марафон" в 1979 получил приз ФИПРЕССИ международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Одной из его лучших работ стала "Кин-дза-дза!" — двухсерийная трагикомедия в жанре антиутопии. Ее сняли на киностудии "Мосфильм" в 1986 году, а впоследствии в 2008 году сделали на него мультипликационный ремейк.