Эксперты подсчитали, в какую сумму может обойтись освобождение белух и косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс".

Пожалуй, главной затратой в процессе станет оборудование специальных контейнеров с носилками, на которых нужно доставлять млекопитающих в зону их естественного обитания.

Они создаются индивидуально для каждого из животных и защищают их от солнца, пыли, выхлопных газов, а также увлажняют их кожные покровы.

Каждый такой контейнер обойдется в 2-3 млн рублей. Исходя их численности (87 белух и 11 косаток), общая сумма составит от 194 до 291 млн рублей.