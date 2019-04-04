Пользователи "Яндекса" массово сообщали о сбоях сегодня, 4 апреля, сообщает РБК со ссылкой на Downdetector.

Примечательно, что речь идет одновременно о нескольких сервисах. Так, 47% сообщивших о сбое не смогли попасть на сайт "Яндекса", 33% – на почту, 19% – в кошелек.

Сбой зафиксирован сразу в нескольких крупных городах. В частности, сигналы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Твери, Уфы и Ярославля.

В компании подтвердили кратковременные трудности с доступом к сервисам, уточнив, что они уже устранены и никаких препятствий для пользования продуктами "Яндекса" нет.