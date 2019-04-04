Замглавы МИД РФ Александр Грушко ответил на слова генсека НАТО норвежца Йенса Столтенберга, который поставил в один ряд "врагов свободы" запрещенную в России террористическую группировку Исламское государство, Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина.

"В Норвегии, которую Красная армия освобождала от немецко-фашистских захватчиков, вчера многие сгорали от стыда", — цитирует слова Глушко РИА Новости.

Напомним, что такое обобщение Столтенберг допустил в контексте того, что с "врагами свободы" нужно сражаться, а не вести переговоры.