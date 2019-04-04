Пятница, 5 Апрель, 00:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,33
€ 73,42
Обь
139см +32

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле Парламент Алтайского края
Новости

"Чем не Нью-Йорк": власти объяснили снос домов в селе Кадырова

, ИА "Амител"
Министр правительства Чечни Джамбулат Умаров ответил на вопрос об основаниях переселения граждан
Власти ответили журналистам о причинах массового сноса домов в родовом селе Рамзана Кадырова / Фото: ekhokavkaza.com

Власти ответили журналистам о причинах массового сноса домов в родовом селе Рамзана Кадырова / Фото: ekhokavkaza.com

Отвечая на вопрос журналиста о причинах массового сноса домов в родовом селе Рамзана Кадырова, чеченский чиновник Джамбулат Умаров вспомнил опыт Нью-Йорка и урбанизацию, сообщает РБК.

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации подчеркнул, что всем жителям, которые потеряют жилье в селе Центарой, компенсируют потери.

На месте, где раньше стояли дома, раскинется большая парковая зона.

"А что, родовое село Рамзана Кадырова не имеет права иметь парковую зону, не имеет права на зеленые насаждения?", – рассуждал Умаров.

По его словам, через аналогичный опыт проходили американские города Бостон и Нью-Йорк, где "чтобы делать парки, "диснейленды", сносили сотни, тысячи домов".

"Чем Центарой не Нью-Йорк?", — риторически спросил чиновник.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
23:59
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов 0
23:40
Зафиксировано рекордное снижение ставок по вкладам в России 0
23:16
"Чем не Нью-Йорк": власти объяснили снос домов в селе Кадырова 0
22:51
МИД России ответил на сравнение Сталина с Гитлером в НАТО 0
22:29
Взрывом уничтожен цех по производству взрывчатки в Дзержинске 0
22:09
Кувшинникова будет вести рубрику о ЗОЖ в "Просвещении" 0
21:46
Международные резервы России выросли на $2,4 млрд за неделю 0
21:22
Пользователи сообщают о сбое сервисов "Яндекса" 0
21:07
Порошенко перед дебатами сдаст анализы на наркотики и алкоголь 0
20:47
Односельчанам Кадырова сказали разбирать дома и переезжать 2
20:25
Освобождение "узников китовой тюрьмы" обойдется в 200-300 млн рублей 1
20:05
Умер режиссер Георгий Данелия 0
19:41
Экс-мэр Таллина предложил отменить антироссийские санкции 0
19:24
Опрос: 20% россиян мечтают уехать из страны 2
19:08
Коротко о главном: судьба "Изумрудного", планетарий и вопросы для губернатора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 апреля
18:42
КПРФ утвердила кандидата на пост главы Республики Алтай 0
18:27
На мандат умершего Гукова в АКЗС претендует студентка 4
18:05
1339 машин барнаульцев забрали на штрафстоянку из-за парковки 22
17:49
Троих подростков из Рубцовска задержали за попытку сбыта наркотиков 2
17:32
Креативный фильм-приглашение на Ночь музеев сняли в Алтайском крае 1
17:21
Названы перспективные для трудоустройства сферы деятельности 0
17:13
Полеты по субсидируемому рейсу Барнаул – Красноярск начнутся с 27 апреля 1
17:04
Дольф Лундгрен все-таки снимется в российском фильме о ВОВ 4
16:48
Стоп-кадр. Весенний лед тронулся на Алтае 0
16:34
Ревнивый житель Алтайского края зарезал соперника и едва не убил возлюбленную 0
16:24
Весна пришла: улицы Барнаула начали очищать от пыли 9
16:16
Мать бросила младенца на четыре дня в Якутии 0
16:04
Малышева ответила на обвинение в оскорблении остеопатов 0
15:51
МЧС предупреждает об угрозе схода лавин в горах Алтая 0
15:35
Самолет-памятник на улице Взлетной в Барнауле будет отреставрирован 7
15:23
Конституционный суд рассмотрел жалобу на повышение пенсионного возраста 19
15:19
Восстановление разрушенного паводком моста в Онгудае будет ускорено 0
15:04
Опрос: 47% должников по кредитам не платят из-за отсутствия денег 11
14:49
Житель Алтайского края убил своего отца из-за просьбы прекратить застолье 0
14:32
В Алтайском крае отреставрировали малоизвестные этюды Чорос-Гуркина 0
14:23
Проблемный закон о декларациях для муниципальных депутатов могут смягчить 3
14:14
Назван топ-10 регионов РФ, где чаще всего бывают иностранцы 1
14:03
Россиянам могут ввести получение зарплат по номеру телефона 3
13:50
Барнаулец потерял 190 тысяч рублей, поверив лжесотруднице банка 2
13:34
Пьяный мотоциклист в Горном Алтае перевернулся, пытаясь скрыться от полиции 0
13:22
Польский генерал раскрыл план ядерного удара по России 8
13:15
Завотделением поликлиники на Алтае подозревают во взяточничестве 1
13:06
Названа причина ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, где погибли шестеро 0
12:49
Схема "Таран": алтайские компании участвовали в сговоре на госзакупках лекарств 12
12:34
Любителей скорости в центре Барнаула вычислят с помощью спецтехники 28
12:21
Стали известны подробности наезда на двух девушек-пешеходов в центре Барнаула 9
12:16
Минфин отложил перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс 1
12:03
Минтранс отказался от идеи установить габариты ручной клади 0
11:50
Барнаульский "Коммунальщик" дважды проиграл в Беларуси 1
11:34
Мужчиной, задавившим на снегоходе волка, занялась алтайская прокуратура 4

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.