Отвечая на вопрос журналиста о причинах массового сноса домов в родовом селе Рамзана Кадырова, чеченский чиновник Джамбулат Умаров вспомнил опыт Нью-Йорка и урбанизацию, сообщает РБК.

Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации подчеркнул, что всем жителям, которые потеряют жилье в селе Центарой, компенсируют потери.

На месте, где раньше стояли дома, раскинется большая парковая зона.

"А что, родовое село Рамзана Кадырова не имеет права иметь парковую зону, не имеет права на зеленые насаждения?", – рассуждал Умаров.

По его словам, через аналогичный опыт проходили американские города Бостон и Нью-Йорк, где "чтобы делать парки, "диснейленды", сносили сотни, тысячи домов".

"Чем Центарой не Нью-Йорк?", — риторически спросил чиновник.