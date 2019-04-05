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"Ногти отслаиваются, а все не верят": когда маникюр приносит не только красоту

, ИА "Амител", Татьяна Труфанова
Корреспондент Amic.ru выясняла, почему женщины продолжают пользоваться гель-лаком, несмотря на тревожные звоночки
'Страшилки' о маникюре с гель-лаком не отпугнут клиентов/Фото: wlooks.ru

"Страшилки" о маникюре с гель-лаком не отпугнут клиентов/Фото: wlooks.ru

Многие посетительницы салонов красоты уже могут сами прочесть лекцию своему мастеру о нежелательных реакциях организма на маникюр с гель-лаком. Информации об этом достаточно в Сети – с фото и видео. Но, как показывает практика, хорошая осведомленность дам не спасает их от проблем. Корреспондент Amic.ru Татьяна Труфанова выясняла, почему женщины продолжают пользоваться гель-лаком, несмотря на тревожные звоночки.

Последствия маскируют новым слоем лака

Надежда работает массажистом в одном из салонов красоты Барнаула. Ее ногти всегда коротко подстрижены, на них яркий однотонный гель-лак. "Как ягодки!", — отзываются о подобном маникюре мастера. Но то, что под глянцевым покрытием, когда-то вызывало отнюдь не восторг.

"Я была приходящим мастером в салоне, где работает Надя, — вспоминает мастер ногтевого сервиса Татьяна Чупина. — Засматривалась на надины руки – маникюр был идеальным. Отмечала высокий уровень ее мастера. Но однажды Надя спросила у меня, что я думаю насчет ее рук. Оказывается, ногтевые пластины начали отслаиваться. Под ними что-то вроде синяков с гноем. Боли сильнейшие. Особенно когда делает массаж. Причем, мучилась Надя не первый месяц. Она стеснялась своих рук. И продолжала все маскировать гель-лаком. Я сказала Наде, что, скорее всего, причина в аллергии на гель-лак или другие материалы. И, наверное, инфекция какая-то присоединилась. Посоветовала срочно снимать покрытие и бежать к врачу".

По словам Надежды, дерматолог практически продублировала слова Татьяны Чупиной. В диагнозе значился онихолизис (отслоение ногтя от мягких тканей пальца; одна из возможных причин онихолизиса – аллергия, — прим. ред.), панариций (инфекционное воспаление мягких тканей пальцев рук и ног, — прим. ред.).

Долгое время Надежда обслуживалась у мастера, который работал на материалах известной и отнюдь не дешевой торговой марки. Инструменты, судя по наличию оборудования в кабинете, должным образом обрабатывались, в том числе стерилизовались. И хотя многое говорило о связи маникюра с болезнью, Надя до последнего исключала это.

"Сама от себя в шоке! Я ведь с медицинским образованием, — в сердцах говорит Надежда. — Не знаю, почему я не замечала очевидного и продолжала делать гель-лак. Четыре пальца на правой и левой руках у меня были в ужасном состоянии. А моя мастер, когда я ей сказала, что собираюсь пойти к врачу, и попросила снять покрытие, отшила меня. У нее сразу не нашлось свободного окошка. Впервые за пять лет. Столько времени я у нее обслуживалась".

Такое бывает только с другими...

Мастер ногтевого сервиса Алина Глотова тоже не раз видела руки, "испорченные гель-лаком".

"У моих клиентов такого не было. Но я не исключаю, что когда-нибудь и я могу столкнуться с проблемными ситуациями, — рассказывает Алина. — Женщины часто спрашивают: "От чего аллергия? Только от дешевых китайских лаков?" Я им отвечаю, что лично я и, наверное, большинство моих коллег точного ответа не знает. А кто знает – в результате исследований по заказу компаний-производителей – нам не расскажет. Мы, мастера, здесь по большому счету находимся на одном уровне с потребителями".

По словам собеседницы, аллергическая реакция может быть не только на компоненты состава лака, но и на ингредиенты других материалов: жидкостей для снятия липкого слоя, дегидратора, праймера… Может сказаться неправильное хранение, выход сроков годности. Виной может быть не только низкое качество продукции, обусловленное дешевизной, но в принципе наличие аллергии у человека на те или иные ингредиенты, как, допустим, на молочные продукты, цитрусовые.

"Мне приходилось видеть руки, испорченные как дорогой продукцией, так и дешевой, — продолжает Алина. — Правда, с дешевой продукцией случаев больше. И всегда речь шла о долгом (как минимум год) и частом использовании (у женщин гель-лак практически всегда был на ногтях, максимальные паузы – пару недель)".

По мнению мастера, главная причина, почему женщины запускают "маникюрные" болячки, заключается в особенностях нашей психологи. "Женщины должны осознавать, что они в принципе могут столкнуться с этой проблемой, — рассуждает Алина. — Это не страшилки о гель-лаке. Это жизнь. А то у них ногти уже отслаиваются, а они все не верят. Думают, что такое бывает только с другими. Другие могут в ДТП попасть, раком заболеть, только не я. Аналогично с гель-лаком. Я двух женщин, маму и ее дочь, в свое время заставила прекратить пользоваться гель-лаком, потому что у них вначале по ногтям пошли желтоватые пятна, потом – отслойки. А они ведь обе грамотные. Сами много читали о реакциях на гель-лак и могли мне лекцию прочесть. Но им все не верилось, что в их случае дело в маникюре. Кроме отслойки ногтевых пластин может возникать покраснение кожи рук, зуд, сыпь и т.д. Это я тоже видела у девушек. Но сперва все они грешили на бытовую химию, другие факторы".

"Страшилки" не отпугнут

Татьяна Чупина полагает, что "страшилки" о маникюре с гель-лаком не отпугнут клиентов от салонов красоты. Гель-лак – это, с ее слов, такой "сильный наркотик" для женщин, что с ним не просто расстаться. Да и вряд ли нужно.

"Все должно быть в меру. Я обожаю делать покрытие с гель-лаком. Оно действительно с эстетической точки зрения самое-самое. Но не стоит относиться к нему, как к повседневному варианту. Себе я делаю гель-лак только на какие-то праздники, когда душа сильно запросит. Потом любуюсь руками несколько дней, максимум неделю и снимаю. Мне, почему-то, с "голыми" ногтями комфортнее", — делится Алина.

К сожалению, я не нашла ни одного врача, который бы согласился подробно поговорить на тему аллергических реакций, связанных с процедурой нанесения гель-лака. Все они объясняли отказ одинаково: изучением данного вопроса не занимались, поэтому не компетентны. Обычно возникающие проблемы они называют контактным дерматитом.

В Интернете по проблемной теме есть ссылка только на одно исследование — Британской Ассоциации Дерматологов (2017 год). Эксперты, якобы, провели эксперимент и доказали, что на метакрилаты, содержащиеся в гель-лаках, аллергия появляется у 16% женщин.

Советы от мастеров

Чтобы свести к минимуму вероятность возникновения аллергии и других неприятных реакций, поклонницам гель-лака рекомендуют следующее:

1. Осторожней с маникюром "под кутикулу". Часто мастера излишне травмируют область вокруг ногтевой пластины, чтобы максимально глубоко ее прокрасить. Это увеличивает вероятность возникновения нежелательных реакций.

2. Следите за аккуратностью мастера, чтобы материалы во время нанесения не попадали на кожу, за пределы ногтя. Считается, что не затвердевший гель наиболее опасен и именно при контакте с кожей.

3. Как только появились тревожные звоночки, расскажите об этом мастеру. Возможно, он правильно проанализирует ситуацию и заменит материалы, которые могли быть причиной неприятностей.

4. Покупая для домашнего использования гель-лак и вспомогательные средства (праймер, дегидратор и т.д.), ориентируйтесь на то, как зарекомендовала себя торговая марка. Обращайте внимание на место производства. Иногда на бутылках жирным шрифтом пишут, что ингредиенты произведены в США, а более мелким – в какой именно стране, а это может быть совсем не Америка. Также крупным шрифтом может обозначаться страна, где находится компания, по заказу которой произведен продукт, а место производства – мелким.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

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