Инициативная группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" внесли в Госдуму законопроект о достройке проблемных объектов, вносящий поправки в закон о долевом строительстве, сообщает РИА Новости.

В частности, предлагается в регионах создать фонды достройки проблемных жилых домов, которые будут финансироваться Фондом защиты прав дольщиков и контролировать все процессы, связанные с достройкой объектов и участвовать в делах о банкротстве застройщиков.

Также в тексте прописано решение "двойных продаж". Хозяином считается тот человек, чей ДДУ внесен в ЕГРН первым. Второй же получает денежную компенсацию.

Кроме того, предлагается, обязать застройщиков вносили отчисления в компенсационный фонд не только за жилую недвижимость, но и за машино-места и кладовки.