Японская исследовательница Ацуко Сайто провела ряд исследований в кошачьих кафе, которые доказали, что все кошки знают свои имена, сообщает millionaire.ru.

В виду того, что собака всегда реагирует на свою кличку, а кошки – нет, считалось, что это свидетельствует о больших способностей первых к распознаванию голоса и запоминанию.

Однако Сайто смогла доказать, что все кошки знают свои имена. Просто в отличие от собак они перестают обращать внимание на зов человека, когда им ничего от него не нужно.

В то же время, когда кошка чего-то от человека хочет и знает, что он ее подзывает, чтобы это дать – она приходит на зов по имени всегда.

Но стоит ей это получить, спустя несколько мгновений она может и ухом не повести, когда ее подзывает хозяин.

Из такой способности кошек к "игнору" напрашивается вывод об их "эгоизме" – практичном расходовании энергии только на то, что нужно им и отказ от действий для удовлетворения чужих потребностей.

Много ли еще своих способностей не демонстрируют пушистые домашние любимцы только потому, что им это "не надо" – вопрос открытый.