В приложении Guard Provider, которое по умолчанию установлено на смартфонах Xiaomi, нашли уязвимость, через которую злоумышленники могут внедрять в гаджет вирусы, сообщает "Коммерсант".

Guard Provider предназначен для защиты от вредоносных программ и не может быть удален. Более того, он самостоятельно подключался к незащищенным сетям Wi-Fi для обновления, чем и могли воспользоваться хакеры.

Для этого им было достаточно только подключиться к той же сети и перехватить поток данных Guard Provider и через него внедрить в смартфон практически любой вирус: для кражи данных, слежения или программу-вымогателя.

Сейчас эта уязвимость обнаружена и уже выпущен патч, устраняющий ее. Так что в настоящее время владельцы Xiaomi уже не рискуют получить вирус вместе с обновлением антивируса.