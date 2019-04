Портал IGN выложил в открытый доступ несколько снимков из фильма "Терминатор: Темная судьба", который должен выйти на экраны уже в октябре 2019 года (в России – 31 октября).

Наибольший интерес у фанатов наверняка может вызвать 71-летний Шварценеггер в роли Терминатора серии T-800. На одном из кадров его можно увидеть.

Роль Сары Коннор исполнит Линда Хемилтон, а "злого" робота – Габриэль Луна. Режиссером выступит Тим Миллер, а продюсером – Джеймс Кэмерон, который и положил начало "Терминатору", создав первые две части.

Новая часть картины расскажет о периоде "судного дня". Это своего рода предыстория событий фильма "Терминатор. Восстание машин".

TERMINATOR:✨

New images from @IGN reveal @Schwarzenegger and #LindaHamilton in the new #Terminator sequel #TerminatorDarkFate pic.twitter.com/UsQdvIy6Rl