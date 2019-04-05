Шоумен Владимир Зеленский в преддверии дебатов с Петром Порошенко на киевском стадионе "Олимпийский" предпринял еще один неожиданный трюк – пригласил на дебаты лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, сообщает lenta.ru.

Он предложил ей выступить в роли ведущей и судьи во время дискуссии между двумя кандидатами на пост президента Украины.

"Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, — обратился Зеленский к политику посредством социальной сети. — Сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?".

Примечательно, что предыдущие публичные предложения Зеленского, даже достаточно неординарные, принимались его оппонентом. В частности, Порошенко согласился перед выходом на стадион сдать анализы на алкоголь и наркотики.