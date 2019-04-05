В марте увеличился объем игрушек, которые нелегально пытались ввести в Алтайский край из Казахстана, сообщили amic.ru в пресс-службе Алтайской таможни.

Так, за месяц таможенники вернули обратно в Казахстан в общей сложности 90 тонн детских игрушек. Причиной тому стало отсутствие разрешительной документации на них у перевозчиков.

Всего же с начала года по аналогичным причинам Алтайская таможня вернула на территорию Казахстана 3 655 тонн товаров.

В их число попали автозапчасти и товары народного потребления. Граждане соседней республики также пытались незаконно ввезти овощи, фрукты и другие продукты питания.