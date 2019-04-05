Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о словах украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который в соцсети пообещал "въехать в Москву на танках вместе с союзниками".

"В итоге в выгребную яму могут лишь въехать, — посмеялся Пушков. — Вряд ли куда ещё".

Он выразил мнение, что единственным, кто всерьез собирался проехать по столице России танками, был Гитлер.

По словам политика, у последнего хотя бы были танки в достаточно большом количестве и план действий.

"У киевских болтунов — ни того, ни другого", — констатировал Пушков.

Стоит отметить, что даже у украинских пользователей сети возник вопрос о психическом здоровье Омеляна.

Ему напомнили, что его наполеоновские планы не должны мешать работе, особенно, ремонту улично-дорожной сети, по которой скоро разве что на танках и можно будет проехать.