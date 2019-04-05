ПФР проинформировало о сроках реализации перевода в электронный формат номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), сообщает ИА REGNUM.

В пресс-службе ведомства уточнили, что процесс будет производиться постепенно. На его реализацию по закону отведено три месяца.

Весь этот срок и планируется использовать на завершение "оцифровки" бумажных карточек.

Отметим, что новый порядок совершенно не отменяет старого – свои "устаревшие" СНИЛС выбрасывать не нужно. Их никто не отменял.