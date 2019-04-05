Экс-супруга основателя Amazon Маккензи Безос рассказала в Twitter о разделе имущества после развода, сообщает РИА Новости.

По ее словам, она оставила Джеффу Безосу, который по версии Forbes считается самым богатым человеком мира, 75% акций компании. А принадлежащий ей пакет он сможет использовать при своем голосовании.

Также ему достались все акции издания Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin.

Джефф Безос и Маккензи Таттл сыграли свадьбу в 1993 году. У пары родились три сына, а также есть приемная дочь из Китая.

Forbes оценивает состояние главы Amazon в 150 миллиардов долларов. В марте прошлого года он занял первое место в ежегодном рейтинге самых богатых людей мира, обогнав основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре капитализация Amazon превысила триллион долларов. Компания стала второй после Apple, кому удалось этого достигнуть.