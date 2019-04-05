Светофоры отключили на двух перекрестках по улице Челюскинцев утром в пятницу, 5 апреля.

"В связи с проведением плановых ремонтных работ 5 апреля с 09:00 до 12:00 осуществлено отключение светофорных объектов на пересечениях улицы Челюскинцев с улей Гоголя и с улицей Загородной", – сообщили в пресс-центре городской администрации.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков.