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Мэра Евпатории уволили и арестовали за конфликт интересов и землю

, ИА "Амител"
В отношении Андрея Филонова возбудили второе уголовное дело
Городской суд по иску прокуратуры вынес решение об увольнении и аресте Андрея Филонова / Фото: pixabay.com

Городской суд по иску прокуратуры вынес решение об увольнении и аресте Андрея Филонова / Фото: pixabay.com

В отношении задержанного накануне мэра Евпатории Андрея Филонова возбудили второе уголовное дело, сообщает "Коммерсантъ".

Ранее городской суд по иску прокуратуры вынес решение об увольнении и аресте Филонова. Он проведет в СИЗО минимум ближайшие два месяца – до 31 мая.

Сначала в действиях градоначальника выявили конфликт интересов. Речь идет о назначении отца своей гражданской супруги на должность директора одного из городских МУП.

При дальнейшем расследовании было выявлено еще одно преступное деяние. Так, по версии следствия, Филонов незаконно изменил вид разрешенного использования нескольких находящихся в муниципальной собственности земельных участков общей площадью около 14 гектаров.

Тем самым глава города добился снижения их арендной стоимости и нанес ущерб муниципалитету в размере 35 млн рублей.

  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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