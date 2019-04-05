По соцсетям гуляют фотографии, на которых демонстрируются "подвиги" неизвестного / Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают городского супергероя, который обматывает автомобили нарушителей пленкой.

"В мире появился новый герой. В Барнауле и других городах орудует человек-паук, он заворачивает в паутину-стретч автомобили, которые припаркованы не по правилам", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

На прикрепленных к сообщению фото видны результаты деятельности "героя".