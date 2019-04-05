По соцсетям гуляют фотографии, на которых демонстрируются "подвиги" неизвестного / Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают городского супергероя, который обматывает автомобили нарушителей пленкой.
"В мире появился новый герой. В Барнауле и других городах орудует человек-паук, он заворачивает в паутину-стретч автомобили, которые припаркованы не по правилам", – отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
На прикрепленных к сообщению фото видны результаты деятельности "героя".
Комментарии
это сами хозяева и заматывают
вечно фигню понапридумывают
поучительно!!!
Пленка дорогая, никому не нужно мотать чужую машину.
поучительно!!! идиотно - но машина будет чистая
А че не изолентой?
На Ускова позачётнее было,прокладками упаковали)))
Человек-паук скинь номер карты перечислю тебе на пленку))) Заматывай и дальше гов....но-парковщиков)))