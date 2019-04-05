Показ спектакля "Встречайте, мы уходим" в театре имени Моссовета пришлось прервать из-за травмы Виктора Сухорукова, сообщает РИА "Новости".

Актер, предположительно, сломал руку после прыжка через ковер, который по сценарию должен был расстелиться перед ним.

Трюк не удался из-за того, что народный артист России споткнулся и к тому же неудачно приземлился при падении.

Он сразу же сказал коллегам, что это перелом или сильный вывих и занавес опустили.

В пресс-службе театра факт травмирования Сухорукова подтвердили, уточнив, что спектакль в итоге все равно был доигран до конца.