В эру прогрессивных технологий социальные сети уже не являются средством общения, обмена видеозаписями и фотографиями. Это уже инструмент заработка и весьма эффективный источник дохода. В частности, приложение Instagram ("Инстаграм") при наличии раскрученного профиля может приносить от двух долларов ежемесячно, не требуя при этом значительных вливаний денег. Причем зарабатывать в социальной сети "Инстаграм" может каждый, кто способен заинтересовать подписчиков контентом и мотивирует их покупать рекламируемую продукцию или услуги. Однако раскрутка аккаунта с нуля потребует определенных усилий и времени. Заработок на рекламе в "Инстаграм" возможен только если профиль:

максимально заполнен информацией;

имеет энное количество постов и подписчиков (предпочтительно живых, а не накрученных);

постоянно активен, т.е. активность в ленте не должна прекращаться, что обеспечит не только сохранение числа подписчиков, но и их прирост.

Если заработок в Instagram – ваша приоритетная цель, и при этом самостоятельная раскрутка аккаунта не устраивает вас в плане трудозатрат и времени, то тогда вы можете просто купить аккаунт "Инстаграм" уже раскрученный, с историей, подписчиками, публикациями в ленте. Для покупки, к примеру, можно использовать сайт онлайн-магазина профилей социальных сетей ACCSmarket. Это надежный поставщик и проверенный ресурс, что подтверждают сотни отзывов "живых" покупателей.

Почему покупка аккаунтов – выгодное решение?

Наверняка вас интересует вопрос относительно того, какие преимущества можно получить, если купить аккаунт "Инстаграм". На самом деле их достаточно много. В первую очередь речь идет о таких привилегиях от покупки как:

экономия времени и денег; для сравнения – стоимость готового профиля примерно 3-5 рублей за подписчика, а при самостоятельной раскрутке стоимость одного подписчика составляет порядка 8-10 рублей без учета трудозатрат и времени;

возможность изменять аккаунты согласно собственным требованиям, например, поменять контактные данные или фотографию профиля;

возможность зарабатывать уже с момента активации аккаунтов, т.е. в готовых приобретенных профилях можно сразу после покупки размещать партнерские ссылки, рекламные материалы и получать за это прибыль.

Если ваш бюджет не позволяет купить аккаунты, к примеру, на сайте accsmarket.com, то в этом случае нужно создавать новый и самостоятельно его раскручивать.

Что касается вариантов, где можно дешево приобрести профили Instagram, то вышеупомянутый ресурс – достойный выбор. Качество предлагаемых решений здесь на высоком уровне, а информационный раздел сайта позволит вам получить ответы на самые актуальные вопросы. Также сайт дает ценные рекомендации. Например, относительно того, что в работе с купленными аккаунтами нужно использовать proxy и для начала лучше приобрести небольшое количество профилей и протестировать их. Подчеркнем, что аккаунты в магазине ACCSmarket стоят сравнительно недорого, вы можете в этом легко убедиться, сопоставив цены данного поставщика с другими "селлерами" профилей социальных сетей.