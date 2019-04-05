Женщина погибла, выпав из окна на шестом этаже в Барнауле утром в пятницу, 5 апреля.

О трагедии сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". Отмечается, что ЧП случилось около 08:35 по адресу: улица Попова, 123 с окна шестого этажа выбросилась бабушка.

По словам мужчины, который стал очевидцем произошедшего, перед падением женщина выкидывала из окна какие-то записки.

"При падении бабушка ударилась головой и от полученной травмы скончалась на месте происшествия", — добавляет автор заметки.