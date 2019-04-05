Алтайская налоговая сообщает о появлении в Алтайском крае мошенников, которые по телефону вымогают у пенсионеров деньги за несуществующий налог. Подробности рассказали в пресс-службе УФНС.

Мошенники звонят жителям региона, представляются начальником налоговой и сообщают, что пенсионерам полагается перерасчет пенсии. Но для этого просят сначала заплатить налог с перерасчета, переведя деньги на указанный ими счет. Однако с перерасчета пенсии налог не удерживается.

"На сегодня нет каких-либо действующих нормативов об удержании налога с перерасчета пенсии. Кроме того, требование сотрудников налоговой перевести деньги на личный счет абсолютно недопустимо. Это нарушение законодательства, которое влечет за собой служебную проверку, увольнение такого сотрудника и уголовную ответственность. О поведении налоговых служащих, вызывающих подозрение на коррупционные действия, гражданам следует незамедлительно сообщать в Управление ФНС России по Алтайскому краю и в правоохранительные органы", – прокомментировал заместитель руководителя краевой налоговой Сергей Сметанников.

Телефон доверия УФНС России по Алтайскому краю: 297-395.