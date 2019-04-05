Фото предоставлены активистами
Барнаульские активисты намерены восстановить парк Победы, заложенный на проспекте Космонавтов в 1965 году в честь двадцатилетия победы в Великой Отечественной войне.
Вернуть первоначальный облик знаковому месту планируется в следующем году. Сейчас же неравнодушные горожане проводят на территории уборку и ищут любую информацию о прошлой жизни парка.
На свои средства они подготовили проект реконструкции парка, который разработала дизайнер Лариса Шокорова. Ее дед – Герой Советского Союза Мануйлов Василий Иванович – погиб в битве за Днепр. Поэтому проект обновленного парка Победы она сделала совершенно бесплатно с привлечением неравнодушных студентов и общественников.
Более полувека назад в день двадцатилетия победы советского народа над фашистской Германией вдоль заводов города были посажены ели, рябины, клены, вязы, черемуха, сирень, барбарис. Это место было названо парком Победы. Долгие годы за ним ухаживали, но с утратой промышленной мощи в негодность пришел и этот парк.
Парк был создан для прославления подвига советского народа на фронте и в тылу. Именно поэтому его было решено разбить в промышленной зоне города, где в то время активно работали заводы. Позднее несколько берез на этой аллее посадили и космонавты, включая второго космонавта СССР, уроженца Алтайского края Германа Титова.
Как рассказала Amic.ru жительница Барнаула Инна Тушева, дед которой — Эдуард Григорьевич — и был инициатором восстановления аллеи на проспекте Космонавтов, сейчас необходимо воздвигнуть сразу три монумента.
По ее словам, сегодня парк принадлежит Ленинскому району, и город уже вложил большие деньги для поддержания порядка: очистили территорию, убрали гнилые деревья, установили дополнительное освещение. Сейчас там можно спокойно гулять с детьми, но этого не достаточно. Сейчас в данном районе Потока возводятся новые микрорайоны, и территория будет пользоваться большой популярностью.
"Администраций была проведена огромная работа. Мы логически продолжаем, что они уже начали. Долгие годы за парком никто не следил. Заводы, которым принадлежал он, после закрытия перестали вкладывать средства в благоустройство парка. На градостроительном совете проект может быть рассмотрен в мае. Потом пройдут общественные слушания, и станет понятно, сколько понадобится на это средств", – рассказала Инна Тушева, добавив, что проект пока не окончательный и может быть доработан после градостроительного совета.
Судя по предварительным эскизам, там появится центральная стела, которая будет представлять собой проходную арку в виде звезды. Она будет подсвечена красным цветом. Этот цвет в проекте является основным, он создает некую красную линию, которая будет длиться до конца проспекта.
Комментарии
Пока вы местных алкашей, загаживающих все своими фунфыриками, в Оби не утопите, то реконструкция смысла не имеет
Прекрасно...Главное, чтобы храмов под шумок непонавтыкали...
Что за странная ширина пешеходных дорожек - 2 человека не разойдутся.
Это парк??? Всю жизнь там была просто аллея. А на картинках вообще ОДНО дерево нарисовано, и это парк???
5.04.2019 11:48
- гость -
Ща придет этот... который за Моложежную топил. И объяснял, что на картинках все не так, как будет, а будут деревья аж около сельхозовской общаги. Итог все видели. Так же и тут будет поди. Очередная сковородка.
деревьев нет, дорожки узкие. откуда в Барнауле такая ненависть к деревьям?
Да, там был раньше парк. Когда построили дороги, то он превратился в аллею.
Деревьев там и не может быть много, т.к. проходят линии ЛЭП. Хоть большинство из них уже не действует, но всё же это надо предусматривать. Трубопровод под аллеей уже не рабочий. Проект разумный, на мой взгляд, с учётом местности.
- гость -
5.04.2019 11:48
- гость -
Ща придет этот... который за Моложежную топил. И объяснял, что на картинках все не так, как будет, а будут деревья аж около сельхозовской общаги. Итог все видели. Так же и тут будет поди. Очередная сковородка.
Чтобы такого не было - приходите на общественный слушания проекта. Я приду, так как живу в том районе. А ещё на этой территории субботники проводятся.
Пионер
Пока вы местных алкашей, загаживающих все своими фунфыриками, в Оби не утопите, то реконструкция смысла не имеет
Так можно всех утопить) Не выход)
Полагаю, что программа, в которой сделал проект, не может выставить необходимый метраж. Вообще в проектах внимание обращают на эскизы. Там все расчёты.
А то, что там высоковольтная линия электропередач вообще никого не смущает? В охранной зоне которой такие объекты запрещено размещать?
Я про ЛЭП и говорю, что там большинство линий не работает, но предусматривается, что они будут работать. Потому проект разумный, ничего противоречащего назначению особой охранной зоны там нет.
на картинках не парк. это клумбы и узкая дорожка
откуда знаете, что такие объекты там размещать запрещено? что-то же да можно. там же была аллея со времен адамовых. красивая, ухоженная аллея. кто работал рядом, жил, тот знает. последние лет 20 беспредел полный
Дорожка там и не была широкая шибко никогда. Что есть.
Думаю, что очень важна сама идея памяти о победе над фашизмом. И через столько лет это важно.
Вообще не понимаю людей! Предложили такой прекрасный проект вместо свалки, которая была. Люди! Вспомните, что в ваших семьях предки воевали. Когда я родилась (1978 год) все памятники, посвященные победе, уже были построены. А теперь я сама имею возможность обсудить проект такого памятника. Тем более там деревья посажены ГЕРОЯМИ СССР!
Вместо критики возьмите и сделайте хоть что-то сами не то, чтобы для города. Для подъезда своего. А потом поговорим. Языком болтать - не мешки ворочить. Потому и живем в г-не. Простихоспади.