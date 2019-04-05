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Названы самые полезные и вредные супы в России

, ИА "Амител"
Врачи рекомендуют потреблять овощной суп и не советуют есть солянку
Оптимальным для здоровья диетолог клиники лечебного питания назвала овощной суп / Фото: pixabay.com

Оптимальным для здоровья диетолог клиники лечебного питания назвала овощной суп / Фото: pixabay.com

В Международный день супа – 5 апреля – врачи назвали самые полезные и вредные российские супы, сообщает РИА "Новости".

Оптимальным для здоровья диетолог клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова назвала овощной суп. В числе его преимуществ – множество полезных веществ и отсутствие животных жиров.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко добавил, что овощи богаты полезными микроэлементами, в частности калием и магнием, которые способствуют хорошему пищеварению.

Самым вредным супом Ливанцова назвала солянку. Несколько видов мяса делают ее очень калорийной, а добавленные соленья и копчености увеличивают содержание соли.

Блюдо не рекомендуется потреблять тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь и лишний вес.

Также далеко не всем пойдет на пользу грибовница, добавляет Пилипенко. Дело в том, что она содержит много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта.

Это создает риск для людей с заболеваниями желудка и кишечника. Такая "перестимуляция" грозит им кишечной инфекцией.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

5.04.2019 11:41
- гость -

продолжается долбежка мозга людей насчет вреда от мяса. С колбасой уже закончили?

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5.04.2019 11:42
- гость -

Как всегда самое вкусное - самое вредное.
Овощные супы в Сибири не прокатят.

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5.04.2019 11:53
- гость -

Я родом из СССР. Поэтому - дежавю! Когда начались в начале 80 х начались перебои с продуктами в магазинах, то в журнале "Здоровье" вдруг (?) стали появляться статьи про "желтую смерть" (сливочное масло), про "сладкую смерть"(сахар), про "холестериновую смерть" (яйцо куриное) и про то, что вместо жиров лучше маргарин применять, каша на молоке - "медленый убийца" и пр. Наука должна выполнять госзаказ?!

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5.04.2019 12:06
Дядька

Всё полезно, что в рот полезло! Так, что не приседайте на уши.

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