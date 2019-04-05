Раскрутка групп и пабликов в социальной сети "ВКонтакте" все еще остается прибыльным бизнесом в Интернете. Однако по причине блокировки аккаунтов VK (ВК) возникала необходимость в применении прокси-серверов для продолжения использования всех возможностей социальной сети. Чтобы купить прокси для ВК, можно воспользоваться сервисом proxy-store.com. На сайте представлен широкий выбор серверов proxy, а также установлены весьма лояльные цены. Кроме того, ресурс оказывает полную информационную поддержку клиентам, соответственно, вы сможете получить исчерпывающие ответы на актуальные вопросы. Стоит обратить внимание на тот факт, что для ВК лучше использовать платные прокси-серверы. В этом случае подключение к социальной сети всегда будет стабильным и непроблематичным.

Преимущества использования proxy-серверов для работы с ВК

Если вы профессионально занимаетесь продвижением в социальных сетях, считаете себя профессионалом в сфере SMM (ЭсЭмЭм), то использовать прокси-сервер ВК вы просто обязаны. При этом вы получите ряд значимых преимуществ, а именно возможность:

управлять несколькими аккаунтами с одного IP (АйПи);

заходить в аккаунты в странах, где доступ к ним запрещен;

накручивать лайки, просмотры, число подписчиков без риска получить "бан".

В целом, используя прокси-сервер, и что немаловажно – платную версию, при работе с ВК вероятность блокировки профилей минимальная. Основные преимущества, которыми обладают платные решения, например, те, что предлагает proxy-store.com, — это:

высокая скорость;

минимальное время отклика;

продолжительность действия;

высокий уровень сохранности персональных данных.

Недостаток платных прокси-серверов для социальной сети "ВКонтакте" заключается в том, за них нужно платить деньги. Тут вы уже сами выбираете, что для вас в большем приоритете – стабильность и продолжительность работы или минимальные затраты. Также стоит отметить, что бесплатные серверы proxy легче и быстрее вычисляются администрацией ресурса. В результате доступ к профилям может быть прекращен в самый неподходящий момент.

Что касается того, где лучше покупать выделенные прокси-серверы для VK, то здесь также следует быть предельно осторожными и уделять внимание деталям. Не стоит надеяться, что качественные решения обойдутся вам дешево. Объем затрат будет зависеть от того, сколько вы хотите купить IP, под какую страну, а также каким будет срок аренды прокси.

По соотношению цена-качество вас может устроить сделка с магазином Proxy-store.com. Это подтверждают сотни отзывов клиентов. Сайт дает много полезной информации и даже если вы еще недостаточно неопытный пользователь социальных сетей и сомневаетесь в своем выборе – отказаться от покупки вы вряд ли захотите. А почему именно, вы можете убедиться лично, перейдя на сайт данного поставщика прямо сейчас.