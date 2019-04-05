Что такое социальный бизнес и как ему помогает государство

В марте 2019 года Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которые вводят понятие "социальное предпринимательство" и определяют формы и виды его поддержки.

О том, насколько развито социальное предпринимательство в Алтайском крае, и какую помощь социальный бизнес может получить уже сейчас, Amic.ru рассказала главный специалист Центра инноваций социальной сферы Алтайского фонда МСП Ольга Власова.

Ольга Власова, фото из архива Алтайского фонда МСП

Корр.: Что такое социальное предпринимательство, какие компании относятся к этому виду бизнеса? Что для них изменится с принятием поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ"?

О. В.: Социальное предпринимательство – это бизнес, который направлен на решение или смягчение социальных проблем конкретной территории. Это может быть предпринимательская деятельность в каких-то конкретных, как мы их традиционно называем, социальных сферах, или любой традиционный бизнес, связанный с трудоустройством социально-незащищенных категорий граждан: людей с инвалидностью, людей предпенсионного и пенсионного возраста, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, выпускников детских домов, лиц, недавно освобожденных из мест лишения свободы. Если в штате предприятия половина сотрудников – люди из этих категорий, такой бизнес тоже считается социальным.

Сейчас в России принимают закон о развитии малого и среднего предпринимательства, который законодательно закрепляет это понятие. Ранее этого не было сделано. Мы ожидаем, что перечень мер поддержки социального бизнеса будет расширен. В частности речь идет о доступе этих субъектов предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам и других мерах поддержки.

Корр.: На какую помощь от государства могут рассчитывать социальные предприниматели уже сейчас? Я правильно понимаю, что этим направлением занимается Центр инноваций социальной сферы?

О. В.: Центр инноваций социальной сферы – это структурное подразделение Фонда развития малого и среднего предпринимательства. Мы занимаемся поддержкой и развитием социального предпринимательства в Алтайском крае, в основном оказывая образовательные и консультационные услуги. Мы проводим образовательные мероприятия разного формата: как однодневные тренинги, семинары и мастер-классы, так и длительные обучающие программы, например, "Основы социального предпринимательства". В этом году специалисты центра будут обучать социальных предпринимателей в Рубцовске, Бийске и Барнауле. В Бийске обучающая программа уже стартовала, в Рубцовске идет набор слушателей, а в Барнауле обучение начнется осенью. В прошлые годы подобные обучающие программы реализовали в Заринске, Новоалтайске, Камне-на-Оби и Славгороде. Обучаться на них могли и предприниматели соседних территорий, входящих в управленческий округ. Спикерами программы выступают известные бизнес-тренеры. Например, Александр Беляев (коуч, бизнес-консультант, бизнес-тренер, эксперт "Сибирского пула тренеров", сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, – прим. ред.) сейчас работает в Бийской школе социального предпринимательства. Также мы привлекаем отраслевых тренеров.

Корр.: А если нужна переподготовка или обучение по тем направлениям, которые не представлены в Центре?

О. В.: Руководитель социального предприятия либо его наемный работник может пройти повышение квалификации или профессиональную переподготовку по тому направлению, которое необходимо для развития его бизнеса. Например, если у вас частный детский сад и вы хотите, чтобы ваш воспитатель прошел обучение методике Монтессори, вы выбираете любое аккредитованное образовательное учреждение в России (формат обучения может быть очным, заочным или дистанционным), и мы оплачиваем стоимость этого обучения.

Корр.: В апреле в фонде поддержки МСП проходит так называемая мастерская по теме "Маркетинг для социального бизнеса", спикерами выступают известные в городе бизнес-тренеры: управляющий партнер Catafot digital agency Артем Сошников и коммерческий директор компании "Алтайские тренажеры" Алена Баламыкина. В чем уникальность этого формата обучения, и по какому принципу выбирали темы занятий?

О. В.: В этом году мы пробуем новый формат обучения – "мастерские" – цикл занятий по определенной теме. Например, по теме маркетинга запланировано четыре взаимосвязанных блока, которые позволят повысить бизнес-компетенции предпринимателей.

2 апреля Артем Сошников рассказал о целевой аудитории бизнеса и инструментах ее быстрого поиска и анализа. 4 апреля социальные предприниматели узнали об истинных мотивах и барьерах потребления своего товара и научились создавать уникальные торговые предложения. 9 и 11 апреля занятия проведет спикер Алена Баламыкина, она расскажет о том, как продвигать проект с минимальным бюджетом, составлять маркетинг-план и рассчитывать трудозатраты и необходимые вложения.

Корр.: Предусмотрена ли финансовая поддержка социальных предпринимателей?

О. В.: Помимо образовательно-консультационной помощи предприниматели могут получить финансовую поддержку в виде субсидий. В Алтайском крае ее оказывают на четырех монотерриториях: в Новоалтайске, Алейске, Заринске и пос. Степное Озеро Благовещенского района. Предприниматель, зарегистрированный на этих территориях, может претендовать на возмещение понесенных расходов. Размер субсидии составляет до 1,5 млн рублей.

Корр.: А как можно получить такую субсидию?

О. В.: Так как субсидии выдают муниципалитеты, а не Центр инноваций социальной сферы, я могу лишь схематично обрисовать процедуру. Предприниматели, участвующие в конкурсном отборе, предоставляют определенный пакет документов, подтверждающий их социально-предпринимательскую деятельность и понесенные расходы (компенсируются только целевые расходы). Муниципалитет рассматривает заявки и принимает решение. В общих чертах такой порядок. В Школе социального предпринимательства мы рассказываем, в том числе и о том, как получить господдержку. Есть отдельный блок, посвященный этой теме.

Корр.: Есть ли в Алтайском крае успешные примеры социального предпринимательства? В каких сферах оно наиболее развито?

О. В.: Очень много предпринимателей работает в сфере образовательных услуг для детей (дошкольное образование, дополнительное образование). Также развито предпринимательство в сфере медицинских услуг, в сфере реабилитации, в сфере культурно-развлекательных услуг. Это основные по масштабу бизнеса направления. Как правило, это малый бизнес и даже микропредприятия с численностью сотрудников до 15 человек.

Отмечу, что алтайские социальные предприниматели несколько лет подряд завоевывали призовые места на Всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года". Так, в 2015 году лучшим социальным проектом года в области культурно-просветительской деятельности стал проект предпринимателя из Белокурихи Андрея Покидаева "Музей русского алфавита "Слово". В 2016 году лучшим проектом в сфере государственно-частного партнерства стала разработка ООО "Интеркот" – "Электронный поводырь для людей с полным или частичным нарушением зрения". В 2018 году проект предпринимателя из Барнаула Евгении Толочко "Центр водной гимнастики "Бонифаций" стал победителем в сфере государственно-частного партнерства в области разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов.

Корр.: С какими трудностями сталкиваются начинающие социальные предприниматели?

О. В.: Чаще всего социальные предприниматели хотят получить помощь в разработке маркетинговой стратегии, хотят узнать, как продвинуться на рынке, как организовать интернет-продвижение. Также многие, особенно на старте бизнеса, обращаются за консультациями по вопросам выбора системы налогообложения. Предпринимателю это важно знать, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку. Универсального совета здесь нет, нужно ориентироваться на вид бизнеса. Поэтому я советую обращаться к нашим специалистам.