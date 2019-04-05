Фото: Госсобрание РА
Известный политик, общественник, депутат Госсобрания Аржан Иташев скончался в Горно-Алтайске в ночь на 5 апреля на 42-м году жизни, сообщили Amic.ru источники в правительстве республики.
По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ. Прощание с ним пройдет 7 апреля с 12:00 по адресу: ул. Ленина, 2, кв. 59.
Аржан Иташев родился 28 апреля 1977 года в селе Усть-Мута Усть-Канского района Республики Алтай. Окончил Томский государственный университет по специальности "Мировая экономика".
Работал в Министерстве экономики Республики Алтай, администрация Чемальского района, Комитете занятости населения. С 2013 года – руководитель филиала ООО "РГС-Медицина" в Республике Алтай. В 2014 году избран депутатом Госсобрания, входил во фракцию "Единой России". Был руководителем фонда "Оносский клуб".
Комментарии
Наверно тоже голосовал за повышение пенсионного возраста!
Жаль молодого совсем мужчину. Соболезную Но не даёт покоя вопрос - а как же всемогущая страховая медицина, медкластеры?
При чем тут они?