Фото: Госсобрание РА

Известный политик, общественник, депутат Госсобрания Аржан Иташев скончался в Горно-Алтайске в ночь на 5 апреля на 42-м году жизни, сообщили Amic.ru источники в правительстве республики.

По предварительным данным, у мужчины произошел сердечный приступ. Прощание с ним пройдет 7 апреля с 12:00 по адресу: ул. Ленина, 2, кв. 59.

Аржан Иташев родился 28 апреля 1977 года в селе Усть-Мута Усть-Канского района Республики Алтай. Окончил Томский государственный университет по специальности "Мировая экономика".

Работал в Министерстве экономики Республики Алтай, администрация Чемальского района, Комитете занятости населения. С 2013 года – руководитель филиала ООО "РГС-Медицина" в Республике Алтай. В 2014 году избран депутатом Госсобрания, входил во фракцию "Единой России". Был руководителем фонда "Оносский клуб".