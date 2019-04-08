Правильный четырехугольник с равными углами и равными сторонами. Именно эта геометрическая фигура считается своего рода идеалом, потому что квадрат обладает наибольшей симметрией среди всех четырехугольников. А симметрия в природе, как известно, на протяжении веков остается предметом, который очаровывает. Древние греки были совершенно одержимы ею – и даже сегодня мы, как правило, сталкиваемся с симметрией во всем. А если не сталкиваемся, то бессознательно ищем ее и стремимся к ней.

Специалист проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" рассказывает, почему именно квадратная форма квартиры станет удачным решением для вашей комфортной жизни.



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