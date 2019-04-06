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Почти 400 млн рублей взыскали с алтайских алиментщиков-должников

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Пропавших более чем на год теперь признают безвестно отсутствующими
Фото: avatars.mds.yandex.net

Фото: avatars.mds.yandex.net

Почти 400 млн рублей выплатили должники Алтайского края по алиментам, после того, как ими занялась служба судебных приставов. Об этом в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" (68,11 УКВ) рассказал руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, главный судебный пристав Дмитрий Лабутин.

"В 2018 году было взыскано на содержание детей более 395 млн рублей. Да, проблема есть. Работа по данной категории исполнительных производств остается на контроле. Тем более что 2018-2027 годы президентом объявлены десятилетием детства", – рассказал Лабутин.

В прошлом году на исполнении судебных приставов было 19,5 тысячи производств. Годом ранее – 20,1 тысячи. В среднем на каждое исполнительное производство приходится около 165 тысяч рублей долга.

Кстати, в 2018 году был изменен закон, который позволил через суд признавать должников, находящихся в розыске по алиментным платежам более года, безвестно отсутствующими.

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"В 2018 году было подано 18 таких заявлений, по 16 уже принято положительное решение. После этого взыскатель получает пенсию, как по потере кормильца. А должник лишается всех прав: аннулируется паспорт, СНИЛС, страховые свидетельства, водительское удостоверение. Даже если он где-то работает, но удачно скрылся от своих детей и супруг, то в один момент становится человеком без прав и обязанностей", – пояснил главный судебный пристав Алтая.

Дмитрий Лабутин рассказал, что служба судебных приставов предпринимает большой комплекс мер, начиная от ареста имущества, доходов должника, ограничения на выезд за пределы РФ, ограничения права пользования и управления специальными транспортными средствами, например, тяжелой техникой. И также ведомство проводит встречи со злостными неплательщиками с участием представителей православной церкви, уполномоченного по правам ребенка, центра занятости населения. Как правило, должников на такие встречи приводят принудительно.

Добавим также, что в прошлом году УФССП занималось 995 исполнительными производствами о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Из них было окончено 327, в реальности жилье получили 315 граждан этой категории.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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