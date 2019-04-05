К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров / Фото: 22.mchs.gov.ru

Борьба пенсионера с сухой травой на своем участке в алтайском селе едва не довела до беды – огонь вышел из-под контроля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожилой мужчина сжигал траву на приусадебном участке в селе Калистратиха Калманского района.

"Благодаря сухой и ветреной погоде, огонь быстро вышел из-под контроля и начал расползаться по округе. На момент прибытия огнеборцев площадь возгорания травы составила около 2000 квадратных метров, огонь угрожал постройкам и соседним домам. Только благодаря умелым действиям пожарного расчета краевой пожарной части №23 возгорание удалось оперативно ликвидировать, не допустив гораздо более серьезных последствий", – подчеркивают в экстренном ведомстве.

Пенсионер признал свою вину в произошедшем. На него наложен штраф в размере двух тысяч рублей.