"Нива": интересные факты о прародителе современных паркетников
, ИА "Амител"
5 апреля легендарному советскому автомобилю исполнилось 42 года
Фото: topast.ru
5 апреля 1977 года с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2121 "Нива", который сейчас выпускают под маркой LADA 4x4. В честь 42-летия уникального советского внедорожника Amic.ru собрал интересные малоизвестные факты об этом автомобиле.
1
"Нива" – это аббревиатура
Многие считают, что "Нива", созданная как неприхотливый внедорожник для сельской местности, получила название в честь возделанного и засеянного поля. Однако создатель автомобиля Петр Прусов как-то рассказывал, что Нива – это аббревиатура, образованная из первых букв имен его дочерей Натальи и Ирины и первых букв имен сыновей главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева – Вадима и Андрея.
Петр Прусов – человек, который создал легендарную Ниву / Фото: iomobil.ru
2
"Нива" – прародитель всех паркетников
Разработка советских конструкторов стала настоящим прорывом в области автомобилестроения. "Нива" сочетала в себе качества внедорожника высокой проходимости и комфортного легкового автомобиля. Впервые в автомобиле одновременно применили несущий цельнометаллический кузов и систему постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала, пружинные подвески. 1,6-литровый 80-сильный двигатель разработали на основе двигателя вазовской "шестерки". Большинство внедорожников, выпускавшихся в 70-е годы XX века, оснащались жестко подключаемым полным приводом, рамным шасси, упрощенным кузовом с аскетичным интерьером и низкооборотными бензиновыми или дизельными двигателями. Эксперты считают, что "Нива" опередила свое время примерно на 20 лет.
3
"Нива" могла выглядеть совершенно по-другому
Молодому художнику Валерию Семушкину поручили разработать внешность "сельского джипа" на основе созданного прототипа Э2121, получившего название "крокодил". Прототип представлял собой простейший кузов в стиле классических армейских полноприводников с откидным ветровым стеклом и мягким верхом, и не нравился Семушкину. Он решил на свой страх и риск доработать внешность "крокодила" и предложил использовать цельнометаллический кузов. Главный конструктор АвтоВАЗа Владимир Соловьев поддержал автора проекта, в итоге технический совет принял решение выпускать "Ниву" такой, какой она нам знакома.
Фото: cars.photo
4
"Нива" в TopGear
В 2008 году "Ниву" испытывали в британском шоу TopGear, посвященном автомобилям. Ведущие Джэймс Мэй и Джереми Кларксон пробирались на "Ниве" по грязи и зарослям травы, пока не застряли в каком-то болоте. Британцы уже готовы были признать, что им понравился русский внедорожник, но машина заглохла и больше не завелась.
5
"Нива" в автоспорте
"Нива" не раз становилась участницей престижных ралли Париж – Дакар, Париж – Пекин, Париж – Тунис и "Ралли Фараонов". В 1982 году экипаж Жан-Клод Приавон и Андре Дэлиар заняли 2-е место в марафоне Париж – Дакар.
6
"Нива" – небезопасный автомобиль
В 2002 году газета "Авторевю" провела краш-тест "Нивы". На скорости 64 км/ч автомобиль врезался в препятствие фронтальной частью кузова. По рейтингу ARCAP безопасность "Нивы" оценили в 0 из 16 баллов, она стала вторым детищем АвтоВАЗа (после ВАЗ-2107), показавшим такой низкий результат. Эксперты считают, что результат закономерен, так как автомобиль разрабатывался более 30 лет назад и имеет общую с "классическим" (ВАЗ-2101 – ВАЗ-2107) семейством агрегатную базу. Отметим, что во время испытаний "водитель" получил серьезные травмы верхней челюсти, ног (нагрузка на правое бедро превысила предел прочности берцовой кости), головы и груди.
Комментарии
Легенда. Обидно, что нива не получила продолжения в виде нового кузова и новых узлов.
Обидно, что нива не получила продолжения в виде нового кузова
ну почему же? ей олени на дважды автомобильном пластиковые бампера воткнули...
)))
Небезопасный автомобиль, правильно, если нет подушек безопасности.