"Нива": интересные факты о прародителе современных паркетников

5 апреля 1977 года с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2121 "Нива", который сейчас выпускают под маркой LADA 4x4. В честь 42-летия уникального советского внедорожника Amic.ru собрал интересные малоизвестные факты об этом автомобиле.

1 "Нива" – это аббревиатура Многие считают, что "Нива", созданная как неприхотливый внедорожник для сельской местности, получила название в честь возделанного и засеянного поля. Однако создатель автомобиля Петр Прусов как-то рассказывал, что Нива – это аббревиатура, образованная из первых букв имен его дочерей Натальи и Ирины и первых букв имен сыновей главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева – Вадима и Андрея. Петр Прусов – человек, который создал легендарную Ниву / Фото: iomobil.ru

2 "Нива" – прародитель всех паркетников Разработка советских конструкторов стала настоящим прорывом в области автомобилестроения. "Нива" сочетала в себе качества внедорожника высокой проходимости и комфортного легкового автомобиля. Впервые в автомобиле одновременно применили несущий цельнометаллический кузов и систему постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала, пружинные подвески. 1,6-литровый 80-сильный двигатель разработали на основе двигателя вазовской "шестерки". Большинство внедорожников, выпускавшихся в 70-е годы XX века, оснащались жестко подключаемым полным приводом, рамным шасси, упрощенным кузовом с аскетичным интерьером и низкооборотными бензиновыми или дизельными двигателями. Эксперты считают, что "Нива" опередила свое время примерно на 20 лет.

3 "Нива" могла выглядеть совершенно по-другому Молодому художнику Валерию Семушкину поручили разработать внешность "сельского джипа" на основе созданного прототипа Э2121, получившего название "крокодил". Прототип представлял собой простейший кузов в стиле классических армейских полноприводников с откидным ветровым стеклом и мягким верхом, и не нравился Семушкину. Он решил на свой страх и риск доработать внешность "крокодила" и предложил использовать цельнометаллический кузов. Главный конструктор АвтоВАЗа Владимир Соловьев поддержал автора проекта, в итоге технический совет принял решение выпускать "Ниву" такой, какой она нам знакома. Фото: cars.photo

4 "Нива" в TopGear В 2008 году "Ниву" испытывали в британском шоу TopGear, посвященном автомобилям. Ведущие Джэймс Мэй и Джереми Кларксон пробирались на "Ниве" по грязи и зарослям травы, пока не застряли в каком-то болоте. Британцы уже готовы были признать, что им понравился русский внедорожник, но машина заглохла и больше не завелась.

5 "Нива" в автоспорте "Нива" не раз становилась участницей престижных ралли Париж – Дакар, Париж – Пекин, Париж – Тунис и "Ралли Фараонов". В 1982 году экипаж Жан-Клод Приавон и Андре Дэлиар заняли 2-е место в марафоне Париж – Дакар.