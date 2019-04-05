Фото: instagram.com/iamkrutova, instagram.com/dmitriy__chumakov, instagram.com/mbfwrussia

С 30 марта по 3 апреля в столице состоялось главное мероприятие в области моды в России и в Восточной Европе – Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Российские дизайнеры представили на подиуме свои новые коллекции, а гости – яркие образы на площадке перед Центральным выставочным залом "Манеж".