Фото: instagram.com/iamkrutova, instagram.com/dmitriy__chumakov, instagram.com/mbfwrussia
С 30 марта по 3 апреля в столице состоялось главное мероприятие в области моды в России и в Восточной Европе – Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Российские дизайнеры представили на подиуме свои новые коллекции, а гости – яркие образы на площадке перед Центральным выставочным залом "Манеж".
Комментарии
Или я старею или некоторые модники одеты просто бл-ю-э!
сделайте мне развидеть это!!!!!
стильно.модно.молодежно
бомжи какие-то
перепись старперов окончена? ))